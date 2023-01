Weil sich eine betrunkene Frau in der Peter-Rosegger-Straße in Frankenthal aggressiv gegenüber Rettungsdienstkräften verhielt, verständigten diese am Mittwoch gegen 13 Uhr die Polizei. Die 46-Jährige habe auch die Beamten mehrfach beleidigt und eine Polizistin mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Laut Bericht wurde die Beamtin dabei leicht verletzt. Gegen die Randaliererin wurde ein Strafverfahren eröffnet. Nach Abschluss des Einsatzes sei die Frau wieder entlassen worden.