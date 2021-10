Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen am Obermarkt in Worms randaliert. Wie die Polizei am Montag berichtete, traten die beiden Männer gegen 4 Uhr gegen dort abgestellte Fahrräder und flüchteten, als sie von Anwohnern darauf angesprochen wurden. Kurze Zeit später kamen sie zurück und traten gegen die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Dabei zerbrach die Verglasung der Tür, es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei in Worms bittet unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um Hinweise.