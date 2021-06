Erst durch das Ziehen der Dienstwaffe und die Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte die Polizei am Samstagabend in Worms einen 28-Jährigen dazu bewegen, sein Messer wegzuwerfen. Der junge Mann war laut Bericht zuvor von den Beamten nach einer Sachbeschädigung in einem Geschäft durch die Fußgängerzone bis zum Lutherring verfolgt worden. Bevor eine 26-jährige Polizeibeamtin ihn endgültig gestellt habe, soll sich der Beschuldigte unvermittelt umgedreht und mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung der Polizeibeamtin ausgeführt haben. Durch einen Sprung schützte sich die Frau laut Mitteilung vor Verletzungen. Auch ein weiterer Polizist, den der Mann bedrohte, sei nicht verletzt worden. Bei der Festnahme soll der Wormser fortwährend Widerstand geleistet, gespuckt und getreten haben. Laut Bericht wurde der Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, um eine weitere Eigen- und Fremdgefährdung zu verhindern.