Dringenden Handlungsbedarf sieht die Verwaltung bei der Planung und Überprüfung ihres Radwegenetzes. Es gebe im Stadtgebiet zahlreiche Strecken, die nach heutigen Richtlinien so nicht mehr zulässig seien. Das sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Mittwochabend im Stadtrat. Als Beispiel nannte er kombinierte Fuß- und Radwege. „Das wird es in Zukunft so nicht mehr geben.“ Bereits in den nächsten Tagen sollen laut Hebich erste Gespräche stattfinden. „Die Debatte wird nicht einfach, aber wir müssen etwas machen“, sagte Hebich. Der Aussage des OB vorangegangen war ein Antrag der Grünen. Sie forderten die Verwaltung auf zu prüfen, wo Ampelgriffe für Radfahrer angebracht werden könnten. Bevor man hier investiere, müsse die Radwegeplanung abgeschlossen sein, so Hebich. Vom angekündigten Tempo bei der Terminplanung zeigten sich die Grünen überrascht. Jahrelang habe sich nichts getan, umso erfreulicher sei nun, mit welchem Nachdruck die Verwaltung das Thema Radwege angehen wolle, so Stadträtin Anne Gauch, die den Antrag für Ampelgriffe eingebracht hatte.