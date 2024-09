Für den seit vielen Jahren mit Nachdruck von allen Fraktionen im Eppsteiner Ortsberat geforderten Radweg entlang der L524 von Eppstein in Richtung L527 ist das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. „Es liegt Baurecht vor“, informierte Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität. Was die Finanzierung angehe, hoffe er, dass das mehr als zwei Millionen teure Projekt in den Doppelhaushalt 2025/26 des Landes aufgenommen werde. Er habe die beiden Landtagsabgeordneten Martin Haller (SPD) und Christian Baldauf (CDU) gebeten, sich hierfür einzusetzen, sagte der OB. In dem Schreiben betont Meyer die Bedeutung des Verkehrsprojekts mit Blick auf die geplante Erweiterung des Industriegebiets „Am Römig“. Als nächste Schritte stehen unter anderem der Kauf von für den Bau notwendigen Grundstücken sowie ein Baugrundgutachten an. Über einen konkreten Baubeginn macht der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bislang keine Angaben.