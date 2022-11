Radfahren attraktiver machen und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Das will man auch in Frankenthal. Doch die Planung für eine fahrradfreundliche Stadt kommt nicht so voran, wie Politik und Verwaltung sich das wünschen. Im Stadtrat nannte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) Gründe dafür.

Eine Bestandsaufnahme der Verkehrssituation machen und Konzepte zur Verbesserung zu entwickeln, dazu wurde bereits vor Jahren eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das Problem, das Vertreter aller Parteien wiederholt – und auch in der jüngsten Sitzung des Stadtrats – benannten: Diese Arbeitsgruppe tagt viel zu selten. Entsprechend brauche es keine von der Verwaltung vorgelegten „Leitlinien für eine fahrradfreundliche Stadt“, wie es die CDU gefordert hatte. Die AG müsse einfach nur wieder regelmäßig tagen, um ihrer Aufgabe, der Erarbeitung eines Radwegekonzepts, nachzukommen.

„Wir wären selbst gerne weiter“, räumte OB Hebich ein. Doch die Stelle eines Verkehrsplaners sei seit Langem vakant. Das Thema müsse in der Stadtplanung „nebenher mitbetreut“ werden. Ein externes Unternehmen dauerhaft mit der Betreuung der Rats-AG zu beauftragen, hält der OB nicht für vertretbar. Hebich verwies auf im Zuge der Bypad-Studie 2012 erarbeitete Leitlinien. Damals war im Auftrag der Stadt die Situation des Radverkehrs in Frankenthal untersucht und bewertet worden. Stattgefunden hätten außerdem bereits Haushalts- und Schülerbefragungen.