Ebertsheim/Rodenbach. Der Radsportbezirk Nordpfalz kehrt aus der Corona-Pause zurück. Zunächst stehen bei der Mitgliederversammlung die Wahlen des Vorstands an. Es soll auch darüber beraten werden, wie der Nachwuchs gesichert wird.

Wie kann der Radsport in der Nordpfalz nach der Corona-Pause wiederbelebt werden? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigen sich die Mitglieder bei der Versammlung des Radsportbezirks Nordpfalz am Sonntag (10 Uhr) im Radlerheim in Rodenbach. „Die Pandemie hat zu einer Flaute geführt“, sagt Albert Diemer, stellvertretender Vorsitzender. Rund zwei Jahre lang habe es keine Rennen gegeben. 2022 soll sich das ändern. Neben den Erwachsenen, die „heiß“ auf den Neustart seien, wie Diemer berichtet, sollen auch die Jugendlichen wieder für den Radsport begeistert werden. Dazu bietet der Radfahrverein Rodenbach das Radsportabzeichen an.

Außerdem stehen Vorstandswahlen auf dem Programm. Diemer wird die Sitzung anstelle des erkrankten Günter Meinert leiten. Letzterer zum Ehrenvorsitzenden des Bezirks gewählt werden. Der Radsportbezirk Nordpfalz ist ein Zusammenschluss der Radsportvereine aus Göllheim, Bolanden, Bobenheim-Roxheim, Kerzenheim und Rodenbach. Nach Angaben von Albert Diemer sind gut 500 Mitglieder im Bezirk aktiv.