Vier Fahrgäste eines Linienbusses sind am Mittwochnachmittag bei einem Beinahe-Unfall mit einer Radlerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste der Fahrer gegen 16.30 Uhr bei seiner Fahrt auf der Straße Am Kanal Richtung Foltzring eine Vollbremsung hinlegen, weil die junge Frau vom Radweg aus vor dem Bus die Fahrbahn überquerte. Sie habe danach die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Folgen des von ihr ausgelösten Zwischenfalls zu kümmern. Während der Unfallaufnahme habe ein Zeuge Hinweise auf die Fahrradfahrerin gegeben. Polizisten hätten sie in der Nähe am Kanalhalfen entdeckt. Gegen die 16-Jährige aus Ludwigshafen läuft nun laut Polizei ein Strafverfahren.