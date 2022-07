Unfallflucht wird einer etwa 50 bis 60 Jahre alten Radfahrerin vorgeworfen. Die Frau soll am Freitag gegen 11 Uhr auf dem Gehweg im Foltzring gefahren sein. Dabei sei sie gegen die rechte Fondtür eines schwarzen Toyotas gestoßen, der auf das Gelände der Tankstelle einbiegen wollte. Die Radfahrerin kam laut Polizeibericht zu Fall, stand jedoch direkt wieder auf und fuhr weg, ohne mit der Autofahrerin Personalien auszutauschen. Am Auto entstand Sachschaden. Die unfallflüchtige Fahrradfahrerin soll helle Haare gehabt und eine Brille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit dem Führerscheinentzug rechnen. Der Rat: Jeden Unfall melden.