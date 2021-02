Im Nordend ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag eine Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Den Beamten zufolge war ein weißer Lieferwagen gegen 14 Uhr in der Steinstraße so plötzlich wieder in den fließenden Verkehr gestartet, dass die 32-jährige Radlerin stark bremsen musste und stürzte. Der Fahrer des Transporters sei zwar kurz ausgestiegen, sei dann jedoch davongefahren, „ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.