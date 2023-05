Die Stadt Frankenthal ist nach eigenen Angaben der 41 Mitglieder starken Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz beigetreten. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Die Städte, Kreise und Verbandsgemeinden hätten bei der Gründung Anfang Mai in Kaiserslautern den Willen bekundet, sich in der AG „zur Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs zu vernetzen und verstärkt zu engagieren“. Die Arbeitsgemeinschaft sei ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags der Mainzer Ampel mit Blick auf den Radverkehrsentwicklungsplans 2030, so die Stadt. Geführt wird sie von einem siebenköpfigen Vorstandsteam unter Vorsitz des Ludwigshafener Beigeordneten Alexander Thewalt (parteilos). Vor der Sommerpause soll ein erstes Treffen der AG stattfinden. Ihren Sitz wird die AG in Ingelheim haben. Laut Verwaltung haben die beteiligten Gebietskörperschaften zusammen etwa 2,2 Millionen Einwohner – etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung von Rheinland-Pfalz. Bei Fragen zur AG können sich Bürger per E-Mail an planenundbauen@frankenthal.de wenden.