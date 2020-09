Seit August beschäftigt ein Dieb die Wormser Polizei, der vom Fahrrad aus Frauen die Handtasche raubt. Am Dienstag gegen 9 Uhr hat er laut Polizei wieder zugeschlagen: Eine 69-jähriger Wormserin war zu Fuß auf dem Gehweg in der Seidenbenderstraße in Richtung Würdtweinstraße unterwegs, als sich ihr von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte. Im Vorbeifahren zog der Radler der Frau, die ihre Handtasche mit der Schlaufe in der linken Armbeuge trug, vom Arm und flüchtete. Noch auf der Flucht nahm der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann den Geldbeutel aus der Tasche und warf diese weg. Die Seniorin blieb unverletzt.

Sich vor Dieben schützen

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Worms, zum Schutz vor Dieben Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung nahe am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten stets verschlossen sein und an der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden.