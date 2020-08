2,88 Promille: Diesen Wert ergab ein Atemalkoholtest, den die Frankenthaler Polizei am Freitagabend bei einem 57-jährigen Fahrradfahrer in der Industriestraße vornahm. Gegen 19.15 Uhr war bei der Inspektion die Meldung über eine „verletzte Person“ in dieser Straße eingegangen. Vor Ort trafen die Beamten den Mann dann verletzt an; er war gestürzt. Die Beamten baten ihn zur Blutprobe und leiteten wegen der Alkoholisierung ein Ermittlungsverfahren ein.

„In den letzten Tagen und Wochen fallen immer wieder Fahrradfahrer mit hohen Alkoholwerten auf, welche sich der Folgen nicht bewusst sind“, hält die Polizei dazu fest. Ab 1,6 Promille gelte man als absolut fahruntüchtig und mache sich strafbar. Bereits bei einem Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille könne eine „relative Fahruntüchtigkeit“ vorliegen, wenn die Alkoholisierung zu sogenannten Ausfallerscheinungen, etwa Fahren in Schlangenlinien, führe. Auch wer kein Auto, sondern etwa ein Fahrrad alkoholisiert nutze, riskiere, dass ihm der Führerschein entzogen werden könne.