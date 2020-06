Leichte Verletzungen hat ein 32-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag in der Wormser Straße beim Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 13.20 Uhr in Richtung Industriestraße unterwegs; dabei benutzte er den Radweg in der falschen Richtung. In Höhe der Hausnummer 103 wollte eine 62-jährige Frankenthalerin mit ihrem Audi auf die Wormser Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei übersah sie den Radler. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.