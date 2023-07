Eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen hat ein sechsjähriger Junge erlitten, den nach Angaben der Polizei Frankenthal am späten Montagnachmittag ein bislang unbekannter Radler angefahren hat. Das Kind hielt sich den Beamten zufolge in der verkehrsberuhigten Arnold-Böcklin-Straße (Pilgerpfad) auf, als der Mann ihn – vermutlich im Vorbeifahren – berührte. Der Sechsjährige sei gestürzt und habe sich dabei die genannten Verletzungen zugezogen. Der Unbekannte wiederum entfernte sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens. Die Ermittler beschreiben ihn wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, schmale Statur, braune Augen und Drei-Tage-Bart. Der Mann habe eine dunkelbraune kurze Wanderhose, ein schwarzes T-Shirt, eine grün-braune Baseballkappe und Sandalen getragen. Unterwegs soll er mit einem schwarzen Trekkingrad gewesen sein, an dessen Gepäckträger zwei dunkle Taschen hingen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.