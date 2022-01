Bei der Ausfahrt aus einer Tankstelle in der Mahlastraße übersah ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 14 Uhr eine Radfahrerin, die auf der linken Straßenseite Richtung Studernheim unterwegs war. Die 17-Jährige stürzte über die Motorhaube und zog sich Schürfwunden sowie Schmerzen an Handgelenken und Kopf zu. Nachdem die Radfahrerin aufgestanden war, setzte der PKW-Fahrer laut Polizeibericht trotz Blickkontakts zu ihr die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Dreitagebart haben sowie eine Brille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.