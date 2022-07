Wegen Unfallflucht sucht die Polizei eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Radfahrerin mit knöchellangem Blumenkleid. Sie soll am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Hannongstraße in Richtung Lambsheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 14 ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Dabei beschädigte die Frau einen am Straßenrand geparkten VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Ein ebenfalls unbekannter Motorradfahrer soll der Gesuchten aufgeholfen haben. Danach sei die Radlerin weitergefahren. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.