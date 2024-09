Am Samstag, gegen 14 Uhr, sind eine Radfahrerin und eine Fußgängerin in der Philipp-Karcher-Straße in Frankenthal zusammengestoßen. Dabei habe sich die Radfahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 43-jährige Fahrradfahrerin an einem geparkten Auto vorbei, als die Fußgängerin von dem Auto zurücktrat und es zum Zusammenstoß der beiden kam. Dadurch sei die Radfahrerin gestürzt. Zwar haben sich Insassen des Autos nach dem Wohlbefinden der 43-Jährigen erkundigt, ein Datenaustausch habe aber nicht stattgefunden. Die Radfahrerin meldete den Unfall später der Polizei. Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.