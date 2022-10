Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Berliner Straße/ Peter-Rosegger-Straße übersah ein 81-jähriger Mann aus Frankenthal am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr eine 60-jährige Frau aus Frankenthal, die ihm laut Polizeibericht mit ihrem Fahrrad entgegenkam. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.