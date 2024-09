Ein 62-jähriger Radfahrer ist am Dienstag um 17.45 Uhr im Bereich des Strandbads und des dahinterliegenden Monte Scherbelino gestürzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann ohne erkennbaren Grund geradeaus eine abschüssige Strecke hinunter und landete in einem Gebüsch, wo er bewusstlos liegen blieb. Ersthelfer zogen ihn aus dem Gebüsch und betreuten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden: Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.