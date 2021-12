Mit einer blutigen Nase endete ein Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Rad- und Gehweg parallel zur Lambsheimer Straße, kurz hinter dem Ortsausgangsschild Frankenthal. Die beiden Männer hatten sich zunächst verbal über die Nutzung des Wegs auseinandergesetzt. Der unbekannte Fahrradfahrer schlug dem 69-Jährigen schließlich mit der Faust auf die Nase und fuhr anschließend in Richtung Lambsheim weiter. Der Senior musste laut Polizeibericht mit einer stark blutenden Nasenverletzung ärztlich versorgt werden. Der Radler soll etwa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Der Mann war bekleidet mit einer Jeans, einer blauen Mütze und einem blauen Parker, er trug einen graubraunen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.