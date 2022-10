Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzte sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein Radfahrer aus Ludwigshafen. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war in der Seitenstraße der Mahlastraße in Richtung Studernheim auf Höhe der Hausnummer 30a auf das Auto einer 63-jährigen Frankenthalerin aufgefahren. Diese hatte gebremst. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von geschätzten 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.