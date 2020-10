Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag an der Einmündung Mörscher Straße/Pilgerstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der Radler, aus dem Osten kommend kurz nach 14 Uhr von der Mörscher Straße auf der Vorfahrtsstraße nach links in die Pilgerstraße einbiegen. Aus der Mörscher Straße kam ihm jedoch ein 33-jähriger Autofahrer entgegen und erfasste ihn. Der Radler stürzte. Der Autofahrer habe angegeben, „den Radfahrer schlichtweg übersehen zu haben“ berichtete die Polizeiinspektion. Sie schätzt die entstandenen Gesamtschaden an Rad und Auto auf 500 Euro.