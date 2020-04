Ein Radfahrer wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr bei einem selbst verschuldeten Zusammenstoß mit einem Auto im Wormser Stadtteil Rheindürkheim verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, befuhr der 36-Jährige die Rheinuferstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Kirchstraße missachtete der Radler die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Er prallte gegen den Pkw und zog sich beim Sturz Schürfwunden zu.