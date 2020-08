Vom Fahrrad aus hat ein Dieb am Donnerstag in der Wormser Innenstadt zwei Personen bestohlen. Als ein 67-jähriger Wormser in der Hagenstraße gegen 11 Uhr seinen Geldbeutel zückte, um an einem Automaten einen Parkschein zu bezahlen, näherte sich der Radler dem Mann. Wie die Polizei am Freitag berichtete, gelang es dem Täter, einen 50-Euroschein aus dem Portemonnaie zu ziehen und über die Bürgerhofgasse zu flüchten. Etwa 20 Minuten später schlug der Dieb in der Schifferstraße ein zweites Mal zu. Im Vorbeifahren ergriff er die Handtasche einer 49-jährigen Radlerin, die samt Geldbörse und Mobiltelefon in einem Korb am Lenker verstaut war. Der Täter soll eine markante Hakennase und kurze schwarze Haare haben. Er trug eine schwarze Kappe, ein langes rotkariertes Hemd und eine dunkle Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.