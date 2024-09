Das Fahrrad als Verkehrsmittel, aber auch als Wirtschaftsfaktor und touristisches Angebot: Diese Aspekte will ein landesweiter Radverkehrskongress in den Blick nehmen. Fachleute aus ganz Rheinland-Pfalz treffen sich am Donnerstag, 26. September, ab 11 Uhr, im Congress-Forum Frankenthal (CFF).

Das vom Verkehrsministerium organisierte Veranstaltungsformat ist neu. In Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops mit Experten aus Praxis und Politik soll es um die Frage gehen, wie die Zukunft des Radverkehrs in Rheinland-Pfalz gestaltet werden kann. Themen sind unter anderem eine Neuverteilung des öffentlichen Raums mit Blick auf den Radverkehr, die Chancen und Herausforderungen des Radtourismus sowie der Fachkräftebedarf in der Fahrradwirtschaft. Hauptredner ist der promovierte Raumplaner Frederic Rudolph, der sich mit seiner Berliner Denkwerkstatt unter anderem mit Fragen der kommunalen Verkehrsplanung befasst.

An Messeständen präsentieren sich Fahrradverbände und Arbeitsgemeinschaften sowie Behörden. Auf einem Parcours können neben Cityrädern und Pedelecs auch verschiedene Modelle von Lastenrädern getestet werden. Als Teilnehmer eingeladen sind unter anderem Stadtplaner, Mobilitätsexperten, Touristiker, Radfahrverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Handel. Ziel ist es laut Pressemitteilung „die Bedeutung des Fahrrads mit seiner gesamten Wertschöpfungskette zu stärken und weiter voranzubringen“.

Anmeldung

Teilnehmer des Radverkehrskongresses am 26. September, 11 bis 16.30 Uhr, im Congress-Forum Frankenthal können sich noch bis 13. September online unter www.radfahren.rlp.de/radverkehrskongress registrieren.