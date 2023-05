Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Volker Schwindt macht genau das. Wenige Tage, nachdem die TG Frankenthal den Klassenverbleib in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga geschafft hat, erklärt der Verteidiger, dass er den Hockeyschläger an den Nagel hängt. Der TG will er weiter die Treue halten.

Klar, es gibt noch ältere Spieler in der Mannschaft, sagt Volker Schwindt. Marc Beck und Sven Becker haben die 30 schon geknackt. Und doch hört er mit 29 (in ein paar Tagen wird er 30)