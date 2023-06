Mehrere Schürfwunden zog sich ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Mahlastraße/ Schraderstraße zu. Dem Sturz des Jugendlichen vorausgegangen war laut Polizei ein gefährliches Überholmanöver eines weiteren Motorradfahrers, der in Richtung Innenstadt fuhr. Der bislang Unbekannte sei ohne Rücksicht auf den 16-jährigen Zweiradfahrer wieder nach rechts eingeschert. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Jugendliche nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen ausgewichen und dort gestürzt. Der andere Motorradfahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er soll auf einem weißen Motorrad unterwegs gewesen sein und trug laut Polizeiangaben ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Zeugen, die den Unfall beobachten haben und nähere Angaben zu dem weißen Motorrad machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.