Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Cannabis: Schlechter Plan

Eine dufte Idee hatte – wer auch immer –, als er den Keller einer baufällige Immobilie in einem ehemaligen Nachtclub in der Innenstadt quasi in eine blühende