Stadtradeln: Plötzlich ein Star

Es gibt sicher so einige Titel, die einem zu dem Grünen-Urgestein Rainer Schulze einfallen. „Star“ gehörte bis diese Woche eher nicht dazu. Doch in einer Pressemitteilung der Verwaltung wird der bislang als völlig unprätentiös in Erscheinung getretene Stadtrat Schulze nun als neuer „Stadtradel-Star“ ausgerufen. Während der Kampagne für mehr Klimaschutz und den Umstieg aufs Fahrrad wird er ab 4. September für drei Wochen seinen Autoschlüssel abgeben. Manch einer, der Schulze nur mit wehendem Haupthaar auf dem Fahrrad oder als Fußgänger kennt, ist vielleicht überrascht, dass der engagierte Umweltschützer überhaupt ein Auto besitzt. Und zu guter Letzt wird der 70-Jährige regelmäßig in einem Blog, also einer Art Tagebuch im Internet, über seine Erfahrungen ohne motorisiertes Gefährt berichten. Alle, die im Windschatten dieses neuen Frankenthaler Stars in die Pedale treten wollen, können sich unter www.stadtradeln.de als Team oder Einzelkämpfer anmelden. Immerhin 325 Personen hatten das bis Freitag schon getan. Von Sonja Weiher

Schilderdiebe: Verschmähte Prinzessin

Von einer spontanen Tat ist im Falle eines Diebstahls, der in dieser Woche das beschauliche Kleinniedesheim erschütterte, eher nicht auszugehen. Mit Akkuschrauber im Rucksack gehen die wenigsten einfach so spazieren. Unbemerkt hat der Täter, der zumindest über etwa handwerkliches Geschick verfügen dürfte, die Schrauben am oberen Teil eines Werbeschilds am Ortseingang gelöst, auf dem in roten Buchstaben der Name des Örtchens stand.

Wenn Bürger sich mit ihrer Gemeinde identifizieren können, ist das per se ja gar nicht mal schlecht. Wenn sie Gemeindeeigentum aber nur für sich haben wollen, widerspricht das dem Gemeinschaftssinn. So oder so, Ewald Merkel ist über die Tat empört. In Sherlock-Holmes-Manier hat der Ortsbürgermeister einen Zeugenaufruf gestartet, um den Dieb zu fassen. Wer kennt Kleinniedesheim und seine Bewohner schließlich besser als ihr politischer Anführer?

Das Abbild der ehemaligen Pfälzischen Weinprinzessin Christina Schött ließ der Täter zurück – vielleicht, weil er gestört wurde. Oder dem Langfinger ging es doch einzig und allein darum, seiner Verbundenheit mit der kleinsten Ortsgemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis auch im eigenen Heim Ausdruck zu verleihen. Der Dieb hat wohl nicht verstanden, dass die verschmähten Prinzessin der wahre Star der Kleinniedesheimer ist. Wo sie wohnen, wissen sie schließlich selbst. Von Stefanie Brunner