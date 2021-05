Stadtrat: Rauchzeichen

Der Frankenthaler Stadtrat ist für gewöhnlich kein Gremium, in dem es besonders brenzlig zugeht oder es gar zwischen den Akteuren raucht. Am Mittwoch allerdings brach während der Haushaltsrede von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) kurzzeitig so etwas wie hektische Betriebsamkeit aus, weil es nämlich nicht im übertragenen, sondern im ganz eigentlichen Sinn rauchte und kokelte. Irgendwo unter dem mit Scheinwerfern üppig bestückten Dach des großen Saals im Congress-Forum war etwas anders, als es sein sollte. Und selbst durch die bei Sitzungen inzwischen vorgeschriebene Maske roch es, nun ja, brenzlig eben. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), als CFF-Geschäftsführer gewissermaßen Hausherr, verließ seinen Platz, konnte aber wenige Augenblicke Entwarnung geben: „Alles okay!“ In der Folge wurden dann die Beleuchtung gedimmt – bevor etwas anbrennt. Es soll Teilnehmer der Sitzung gegeben haben, die behaupten, dem Vortrag des OB habe wohl etwas das Feuer gefehlt. Wie auch immer. Möglicherweise hat die dann wohnzimmermäßige Illumination in der Folge dazu geführt, dass die Mitglieder des Stadtrats ordentlich Sitzfleisch bewiesen. Viereinhalb Stunden waren es am Ende. Bei so viel Engagement wird es spannend, wie Hebichs Wunsch, die beiden sonst ganztägigen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrats im Dezember etwas kürzer zu halten, bei den Kommunalpolitikern so ankommt.

US-Wahl: Abzeichen

Schwer vorstellbar, aber auch RHEINPFALZ-Redakteure interessieren sich hin und wieder für das Leben außerhalb Frankenthals. Und so könnte der alllzu intensive Blick über den Großen Teich auf die US-Präsidentschaftswahl der Grund für ein paar ordentliche Augenringe gewesen sein. Man steckt’s halt nicht mehr so weg. Sollten Sie also dieser Tage in einem Artikel ein paar Kommas zu viel (oder zu wenig) entdeckt haben. Diese Woche lässt sich ein Schuldiger klar benennen: Donald Trump. Jörg Schmihing

Bundestagswahl: Vorzeichen

Die SPD steht vor einer großen Herausforderung. Sie muss für die Bundestagswahl einen Nachfolger für die bisherige Abgeordnete Doris Barnett finden. Kein leichter Job, schließlich gehört die 67-jährige Oggersheimerin seit 1994 dem Parlament in Berlin an und ist entsprechend etabliert. Im Vergleich zu ihr sind die Bewerber Christian Schreider und Nils Max eher unbeschriebene Blätter. Sie sind zwar vor Ort bekannt, müssen in der Fläche – dazu zählen auch Frankenthal und der nördliche Rhein-Pfalz-Kreis – aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Aufgabe wird für die SPD auch dadurch nicht einfacher, dass sich Torbjörn Kartes nach seinem knappen Überraschungssieg von 2017 einen guten Ruf aufgebaut hat. Ausgerechnet der CDU-Konkurrent ist für die Genossen aber das Vorbild. Er war klarer Außenseiter und nicht über die Landesliste abgesichert. Dennoch hat er engagiert gekämpft und sich gegen Barnett das Direktmandat geholt. Daher gilt für die SPD. Egal ob mit Schreider oder Max: Die Genossen müssen mutig sein und die Ärmel hochkrempeln. Nur dann haben sie eine Chance, den Wahlkreis, in dem sie zuletzt dreimal verloren haben, zurückzuerobern. Zudem müssen sie intern um einen guten Listenplatz kämpfen. Denn es geht für sie ja auch darum, dass die Städte Ludwigshafen und Frankenthal weiterhin mit einem SPD-Politiker im Bundestag vertreten sind. Axel Nickel