Selbermachen

Corona macht Mode: Auch in der Krise nicht auf einen stylischen Look verzichten will Helga Olbrich. Die Frankenthalerin – früher auch im Seniorenbeirat engagiert – schneidert sich ihre Sommergarderobe am liebsten selbst und hat nun virusbedingt den Zweiteiler völlig neu erfunden. Die Ergebnisse ihres Mode-Shootings schickte sie kurzerhand an die RHEINPFALZ-Redaktion. Kompliment. Zu Kleid und Shirt nadelt die passionierte Schneiderin das passende (und zum Einkaufen derzeit unverzichtbare) Topping für Mund und Nase. Gäbe es eine Miss-Wahl für textile Gesichtsgestaltung, dann hätte die Seniorin beste Aussichten auf den Titel „Queen of Corona“ nebst Sars-Cov-2-Orden für krisensicheren Einfallsreichtum. Fazit: Wenn schon Maske Pflicht ist, dann lasst es uns wenigstens bunt und crazy treiben. Die Schutzmaske als soziales Statement mit ästhetischem Mehrwert ist das Lieblingsstück der Saison. Mit dem Trendprodukt des Jahres meistern wir Corona mit Spaß und Humor. So wird uns hoffentlich auch unterm Stoff das Lachen nicht vergehen.

Mitmachen

Der Mundschutz gehört nach nun knapp einer Woche zum Alltag. In Geschäften und auf Bahnsteigen sieht man seine Mitmenschen nur noch vermummt. Bei manchen löst die Maskenpflicht sogar einiges an Kreativität aus, Nähmaschinen werden entstaubt, Bettlaken und Gardinen zweckentfremdet. Wie ist es bei Ihnen? Schicken Sie uns doch bis Dienstag, 12 Uhr, ein Selfie mit Mundschutz an redfra@rheinpfalz.de. Schreiben Sie gerne auch ein paar Zeilen dazu, etwa, woher sie das Teil haben und welches Motiv sie bevorzugen.