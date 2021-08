Stadtklinik: Mehrkosten

Beim Thema Stadtklinik Frankenthal scheint der Diskussionsstoff nicht auszugehen. Erst jüngst befassten sich Stadtrat und Krankenhausausschuss geschlagene zweieinhalb Stunden (die halbe Zeit hinter verschlossenen Türen) mit dem Erweiterungsbau, bei dem bereits im ersten Abschnitt Mehrkosten von zwei Millionen Euro draufgesattelt werden müssen, mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und mit der noch lange nicht ausgestandenen juristischen Aufarbeitung der Klinikaffäre. Sie allein hat bisher rund 1,8 Millionen Euro an fürstlichen Honoraren für renommierte Wirtschaftsprüfer, Sachverständige und Anwaltskanzleien verschlungen – Ende offen.

Dass die Stadtklinik unter dem Strich noch mit einem blauen Auge davonkommt und in diesem Jahr voraussichtlich nicht tiefer als 3,4 Millionen Euro in die roten Zahlen rutscht, ist maßgeblich den Corona-Hilfen des Bundes zu verdanken. 7,3 Millionen Euro sind nach Frankenthal geflossen. Allerdings ist die Förderung im Oktober ausgelaufen. Die Aussichten, dass sich die Stadtklinik schon bald wieder in wirtschaftlich ruhigeren Fahrwassern bewegen wird, sind nicht gerade rosig. Die Aufstockung des Personals um 19 Stellen wird 2021 ganz schön ins Kontor schlagen. Auch die noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreite könnten für unliebsame Überraschungen sorgen. Und wie es mit der Pandemie weitergeht, weiß kein Mensch. ALOIS ECKER

EG Dirmstein: Rückvergütung

Im Haifischbecken der großen Stromanbieter werden kleine regionale Energieversorger gern mal belächelt – oder aufgefressen. Dabei leisten die Kleinen oft Erstaunliches und sind manchmal ihrer Zeit buchstäblich voraus. Zum Beispiel die Elektrizitätsgenossenschaft Dirmstein (EGD). Die hat ihren Mitgliedern am 17. Oktober einen auf den 22. Oktober datierten Brief zugestellt, in dem über eine am 20. Oktober beschlossene Rückvergütung berichtet wird. Wie kann das sein?

Die Führerin der EGD-Geschäfte antwortet zerknirscht: Da sei ein Stapel vorbereiteter Briefe versehentlich zu früh verschickt worden. EGD-Mitglied Gunter Greulich hat für das Phänomen eine andere Erklärung: Die Genossenschaft habe eine sensationelle Technologie erstmals für eine Zeitreise angewandt. Der Dirmsteiner denkt dabei an den Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ aus dem Jahr 1985 mit Michael J. Fox als Zeitreisender Marty McFly. Denn: „Unbestätigten Gerüchten zufolge wurde der Aufsichtsratsvorsitzende der EGD bereits mehrfach hinter dem Steuer eines DeLorean DMC-12 gesehen“, schrieb Greulich an die Genossen und die RHEINPFALZ.

Für die Generalversammlung am 20. Oktober warnte er vor einer zu großen Teilnehmerschar. Weniger wegen der Hygienevorschriften, sondern weil das „zu einer Anomalie im Raum-Zeit-Kontinuum mit verheerenden Folgen führen“ würde. So wie bei „Raumschiff Enterprise - The Next Generation“ in der Folge „Die Raumkatastrophe“. Doch zum Glück ist nichts passiert. Die in der Dirmsteiner Festhalle versammelten Genossen leben noch im Hier und Jetzt. Und haben die Prophezeiung im Brief vom 17. Oktober erfüllt, nämlich eine Stromgeldrückvergütung von neun Prozent beschlossen. WALTRAUD WERDELIS