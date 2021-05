Termin: Angenehm

Als Journalist hat man bei manchen Terminen eine gewisse Vorahnung, was die Rahmenbedingungen angeht. Zum Beispiel, wenn man als Zuständiger für den Bereich Sport im Hochsommer in eine Sporthalle darf. Der erste Reflex ist – Corona sei Dank – erst mal Erleichterung und Freude, dass man überhaupt wieder irgendwo beim Training zuschauen kann. Wie zum Beispiel am Mittwochabend in der Großniedesheimer Eckbachhalle bei den Oberliga-Handballern der HSG Eckbachtal.

Der zweite Gedanke ist dann aber sofort: In der Halle? Bei über 30 Grad den ganzen Tag über? Von diversen anderen Hallen im Sommer geprägt, da schaut man erst mal an sich runter: Ist man passend angezogen? Jeans-Shorts und T-Shirt – weniger geht nicht.

Und doch hatte der Verfasser dieser Zeilen fast verwachst. Denn die Lüftung in der Eckbachhalle funktionierte ausgezeichnet. Sogar so gut, dass es zwischendurch ein bisschen gezogen hat und sogar ein wenig frisch war. Aber das ist nun wirklich auf hohem Niveau gejammert. Denn unterm Strich bleibt ein echt angenehmer Termin – sowohl von der Temperatur als auch von den Gesprächspartnern her. Und die Erkenntnis, dass in Großniedesheim ein echtes Schmuckstück von Halle steht. Christian Treptow

Ordnungsdienst: Angespannt

Die Fähigkeit, Vorahnungen zu haben, ist in diesen sonnigen, warmen Wochen auch von Vorteil, wenn man aufbricht, um an den Bobenheim-Roxheimer Silbersee oder den Lambsheimer Weiher zu gelangen. Da sollte man sich nicht von der Vorstellung „Kühles Nass, kühles Bier an Kiosk oder Beachbar“ die Sinne vernebeln lassen. Denn viel wahrscheinlicher ist es, dass man dort vor heruntergelassenen Schranken, Absperrbändern und Sicherheitsleuten steht, die einen gar nicht an den See lassen. Teilweise schon um die Mittagszeit machen die beiden Kommunen derzeit ihre Badeseen dicht, wenn bereits zu viele Besucher da sind und es mit dem Infektionsschutz schwierig wird.

In dieser Woche war das Problem wieder Dauerthema in der Frankenthaler Zeitung. Doch statt an dieser Stelle erneut auf dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises herumzuhacken, weil er immer noch der Meinung ist, das sei nicht sein Problem, lenken wir lieber mal den Blick auf diejenigen, die das Problem ausbaden müssen, auf den Vollzugsdienst der kommunalen Ordnungsbehörden. Das sind nicht mal eine Handvoll Mitarbeiter, und die müssen jetzt sieben Tage die Woche an vorderster Front die neuen Hygieneschutzkonzepte überwachen, Gäste ab- oder auf eingezeichnete Liegeplätze verweisen und das Sicherheitspersonal anleiten. Wie man hört, kommen die Vollzugskräfte zu nichts anderem mehr, als Sonnenanbeter an den Gewässern vor sich selbst und damit vor Corona zu schützen. Herrliche Zeiten für notorische Falschparker, kann man da nur sagen. Das Risiko, außerhalb der Seegebiete auf einen Ordnungshüter zu treffen, ist derzeit sehr gering.

Wie lange das „See auf, See zu“ personell noch durchzuhalten ist, ist die Frage. Wer Mitleid mit den hiesigen Vollzugsbediensteten hat, kann ja mal auf die Seen im Speyerer Umland ausweichen. Dort wird zwar auch kontrolliert, aber wenn man die Verantwortlichen so hört, ist immer noch Platz auf den Wiesen. Waltraud Werdelis