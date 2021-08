Treidler: Neue Heimat

„Alles muss raus“: Unter diesem Motto sollte die geplante Party zum Auszug des Kunstvereins Die Treidler aus dem Kunsthaus Frankenthal stehen. Bis Ende Juni lief der Mietvertrag des 1972 gegründeten Vereins, der sich im Januar nach erfolgloser Vorstandssuche aufgelöst hatte. Seit der Eröffnung des Kunsthauses hatte der Verein ein Atelier und eine Kammer in dem Gebäude in der Hans-Kopp-Straße genutzt. Statt Stehparty gab es nun Ende Juni ein Picknick im Garten des Kunsthauses – mit Abstand und ausreichend Frischluft. Coronagerecht war auch eine Kreativaktion: Die etwa 25 Gäste konnten weiße Mundschutzmasken bemalen. Wer wollte, konnte sich im Vorfeld Erinnerungsstücke aus den Treidler-Räumen holen. Neben Ausstellungskatalogen, Postkarten und Postern waren das auch Staffeleien und Büromaterial. Selbst die 20 Jahre alten Ikea-Klappstühle, auf denen so manche Debatte geführt worden war, fanden eine neue Heimat im Atelier des Frankenthaler Künstlers Adam Tumele und in der Art-Gallery von Treidler-Ehepaar Isolde und Günter Hesse und Regio-Art-Gründer Günter Hornung in Bad Dürkheim. Wenn das nicht nachhaltig ist. Sonja Weiher

Kinderprogramm: Neue Wege

Für die Beteiligten in Frankenthal, insbesondere beim Kinder- und Jugendbüro, war es ein Kraftakt: das Sommerprogramm der Stadt für Kinder in relativ kurzer Zeit so „umzubauen“, dass es trotz der vielen Corona-bedingten Einschränkungen realisierbar ist. Statt des großen Strandbadlagers gibt es nun kleinere, überschaubarere Treffmöglichkeiten. Dabei wird versucht, Spaß und Lernen bei kreativen Aktivitäten zu verbinden.

Gemessen an dem, was beim Ortstermin zum Ende des ersten Feriendrittels in der Zuckerfabrik gezeigt wurde, scheint das gut zu gelingen. Die Kinder präsentierten mit spürbarer Freude Beispiele aus dem Programm. Nicht zu unterschätzen ist die Leistung der Betreuer: In solchen kleinen Gruppen sind sie besonders gefordert. Aber wenn am Ende alle zusammen lachen können, zeigt sich: Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Und dass immer mal wieder Menschen anklopfen, die als Kinder und Jugendliche selbst bei solchen Aktivitäten dabei waren und nun anbieten, Betreuungsaufgaben zu übernehmen, spricht für sich. Stephan Pieroth