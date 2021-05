Ratssitzungen: Anstoß

Rund fünf Wochen ist es nun schon her, dass mit dem Frankenthaler Haupt- und Finanzausschuss (HFA) noch ein demokratisches Gremium Entscheidungen treffen konnte, das die Stadtverwaltung bei ihrer Arbeit begleitet und kontrolliert. Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie danach eingelegte Pause des Sitzungsbetriebs war sicher notwendig. Nun, da sich erste Erfolge bei der Bekämpfung der Krankheit zeigen, kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Dass stets geprüft werden muss, wie lange eine solche Einschränkung demokratischer Entscheidungsprozesse noch angemessen und vertretbar ist – unter anderem daran haben Frankenthaler Grüne und Sozialdemokraten diese Woche erinnert. Beide haben den Anstoß für eine Debatte darüber gegeben, den Sitzungsbetrieb im Mai wieder aufzunehmen.

Die Aussichten dafür, dass das zu schaffen ist, stehen gut. Denn schon vor den Vorstößen der Fraktionen – das betont die städtische Pressesprecherin Xenia Schandin am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage – habe die Verwaltung entsprechende Prüfungen eingeleitet. Man sei „mit dem Congress-Forum im Gespräch“ darüber, so Schandin. Die geplante Sitzung des Stadtrats am 13. Mai werde auf jeden Fall stattfinden können; für den Haupt- und Finanzausschuss zum Termin 5. Mai seien „noch Details zu klären“.

Der große Saal im Congress-Forum – das hat die HFA-Sitzung dort ja grundsätzlich gezeigt – lässt ausreichend Platz, um Sicherheitsabstände einhalten zu können. Gleichwohl sind einige Fragen zu prüfen, etwa die, was zu tun wäre, wenn ganz viele Zuhörer kommen. Ohne zusätzliche Regeln wird es nicht gehen. Wenn sich dann alle daran halten und aufeinander Rücksicht nehmen, ist das ein wichtiges, aufmunterndes Signal.

STEPHAN PIEROTH

Straßenbild: Aufmunterung

„Was für schöne Kreidebilder“ freute sich Monika Schuchmann beim Blick aus ihrem Fenster in der Schmiedgasse 50. Gegenüber dem Metzner-Park sind auf dem Fußgängerweg kunterbunte Kunstwerke zu sehen: Lotosblüten, ein Pokémon, ein Haus und ein Regenbogen prangen auf dem Pflaster.

Straßenkunst im Kleinformat, gemalt von den Nachbarskindern. Denn für sie ist der Spielplatz in Sichtweite, da abgesperrt, gerade unerreichbar. Und so machten die Kinder von Tanya Palombo den Gehweg kurzerhand zu ihrer Aktionsfläche und tobten sich kreativ aus. „Fast so wie früher“, erinnert sich die 72-jährige Rentnerin, „da haben wir Quadrate uff die Gass’ gemalt und Hickelschers gespielt.“ Noch in den 1970ern, als ihr Sohn klein war, hätten im Albrecht-Dürer-Ring seine Straßenbilder den Ordnungssinn der Anwohner gereizt und mussten als „Dreck“ entfernt werden. Doch die Zeiten ändern sich. In Corona-Zeiten machen die Straßenbilder der Schmiedgassen-Kinder Mut, vermitteln die Botschaft „alles wird gut“ und zaubern Passanten ein Lächeln ins Gesicht. BIRGIT KARG

Hieronymus-Hofer-Haus: Aufatmen

Helle Aufregung herrschte diese Woche im Hieronymus-Hofer-Haus in Frankenthal. Es gab einen Vermisstenfall: Mohrle, seit 2016 die „Hauskatze“, war tagelang verschwunden. Birgit Gakstatter, Leiterin der Tagespflege, hatte den Stubentiger vor etwa dreieinhalb Jahren im Garten des Hauses gefunden - entkräftet, scheu und abgemagert. Schritt für Schritt hätten sich dann Senioren und Katze angefreundet, erzählt Nicola Hagemann, Leiterin des Hauses. Mohrle nahm schließlich regelmäßig an Treffen teil, und die Senioren dachten sich ein „Begrüßungslied“ für ihre vierbeinige Begleiterin aus, das regelmäßig angestimmt wurde. „Kaum auszuhalten“ sei dann ihr tagelanges Fehlen gewesen, berichtet Hagemann. Am Donnerstag gab’s dann Entwarnung: Mohrle war wieder da – und hat viele im Haus damit glücklich gestimmt.

STEPHAN PIEROTH