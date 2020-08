Ein schwarz-silbernes Pedelec der Marke Ghost haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen zwischen 1 und 5 Uhr aus einer Garage am Röntgenplatz gestohlen. Den Beamten zufolge hat das Elektrofahrrad einen Wert von rund 2400 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.