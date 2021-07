Im Laufe dieser Woche liegen der Stadtverwaltung laut Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) die Ergebnisse einer Auswertung zum Parkverhalten von Lkw-Fahrern im Industriegebiet Am Römig vor. Das hat Hebich als Reaktion auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung „Beton gegen Brummis“ (Montagausgabe) und die Kommentierung dazu mitgeteilt. Die Verwaltung gehe weiterhin davon aus, dass „auch Lkw-Fahrer von der Autobahn und mit anderem Zielort das Gewerbegebiet ansteuern“, weil sie auch die von außen zugänglichen Sanitäranlagen des Amazon-Logistikzentrums nutzen wollten, so der OB. Die Stadt hat sich unter anderem wegen zunehmender Müllprobleme allerdings dafür entschieden, mit Betonklötzen zu verhindern, dass Lastwagen auf den für Pkw vorgesehenen Stellplätzen am Römig parken.