Für Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, lädt das Ortskartell Großniedesheim wieder zur Veranstaltung „Niddsem wandert“ ein. Geboten wird eine Wanderung durch die Gemarkung mit Rätseln, Gewinnen und Verköstigung. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag um 11 Uhr. Drei Bands werden für Musik sorgen, die Gruppe AkzepTanz führt Tänze auf. Ausschank- und Verpflegungsstände betreiben der TuS Großniedesheim an der Pergola, am Wasserturm und im Wingert, der SPD-Ortsverein an und in der Friedenshalle, der Förderverein für Kinder- und Jugendarbeit zusammen mit dem Schulelternbeirat am Jugendtreff sowie der Kita-Eltern am Kindergarten. Die Tischtennisfreunde und der Verein AkzepTanz sind ebenfalls am Kinder- und Jugendtreff aktiv, und auch das Weingut Schreiber macht mit. Überall werden Großniedesheimer Dubbegläser verkauft. Nähere Informationen, auch zur Wanderstrecke, finden sich auf einem Flyer, der an allen Ständen ausliegt.