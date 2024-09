Erstmals ist der Pub-Quiz-Abend der Frankenthaler Stadtbücherei am Freitag im alten Gemäuer der Erkenbertruine ausgetragen worden. Als eine von drei Veranstaltungen in der Reihe „Ruinenkonzerte“ zog das Quiz mehr als 100 Wissenshungrige an.

Ob „Die Brain Monkeys“, „Die Bibliotheksweisen“ oder „Die Quizzlybären“ – sie alle eint das Ziel, den Pub-Quiz-Abend gewinnen zu wollen. Gespielt wird in „vier Runden mit je zehn Fragen“, erklärt Gabriele Kölling von der Stadtbücherei. Eine Besonderheit sei, dass die Teilnehmer „in einer Runde Lieder erraten müssen“. Die Bibliothekarin lobt die „schöne Location“ und merkt an,

dass