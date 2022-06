Wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts geriet am Dienstagnachmittag das Auto eines 26-Jährigen, der auf der B9 in Worms unterwegs war, in Brand. Wie die Polizei meldet, bemerkte der Mann während der Fahrt einen lauten Knall, woraufhin der Wagen aus dem Motorraum zu qualmen begann. Der 26-Jährige hielt sofort an. Als er ausstieg, schlugen bereits Flammen unter der Motorhaube hervor. Bis die verständigte Feuerwehr eintraf, griff das Feuer auf den Innenraum des Autos über. Der Pkw erlitt laut Polizei Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.