Rund 2150 Kinder und 650 Erwachsene beteiligten sich an der vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) organisierten Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“. Sie sammelten etwa 2,5 Tonnen Abfall. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss und bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern. Neben 84 Schulklassen aus 16 Frankenthaler Schulen und 18 Kindertagesstätten waren 27 Vereine und Gruppen sowie Privatpersonen von 27. September bis 9. Oktober mit von der Partie. Auch die Integrative Gemeindekindertagesstätte und der Protestantische Kindergarten Regenbogen in Bobenheim-Roxheim beteiligten sich und sorgten am Kräppelweiher für Sauberkeit. Eingesammelt wurden in erster Linie „klassische Papierkorbabfälle“ wie Zigarettenkippen, Verpackungen und Folien. „Immer wieder schockierend sind die Unmengen von Glasflaschen in Gebüschen“, informierte Knöppel. Die Putzkommandos hätten auch sperrige Abfälle wie Stühle, Matratzen, Couchelemente und Elektrogeräte sowie volle Müllsäcke in der Gemarkung und in Grünflächen aufgespürt. Grundgedanke der Putzaktion sei es, Kinder frühzeitig dafür zu sensibilisieren, keine Abfälle achtlos wegzuwerfen, sagte Bernd Knöppel. Die Resonanz und die positiven Reaktionen hätten deutlich gemacht, „dass wir den richtigen Ansatz verfolgen“. Die Gewinner der Geldpreise, die in den Kategorien Kindergärten, Schulklassen und Vereine, Sonstige Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen verlost werden, sollen wegen der Pandemie schriftlich benachrichtigt werden.