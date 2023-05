Mit einem Aktionstag am 13. Mai endet der Frühjahrsputz „Sauberhaftes Frankenthal“. Von 9 bis 11.30 Uhr soll noch einmal gemeinsam die Stadt von Müll befreit werden. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien, Freundesgruppen und Firmenteams, Kindergärten und Schulen. Die Anmeldung ist bis zum 10. Mai per E-Mail an priska.kramer@frankenthal.de und telefonisch unter 06233 89 618 möglich. Treffpunkt für alle Helfer sind das Wertstoffcenter im Starenweg 54 oder das Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) in der Ackerstraße 24. Die offizielle Eröffnung findet um 9 Uhr im Wertstoffcenter statt. Von beiden Startpunkten aus kann dann der Abfall in ganz Frankenthal gesammelt werden. Der EWF stattet die Sammler mit Handschuhen und Müllsäcken aus und sorgt für die Entsorgung des gesammelten Abfalls. Wer sich spontan der Aktion anschließen möchte, muss eigene Handschuhe mitbringen. Anders als im Herbst dürfen bei der Frühjahrsputzaktion zum Schutz brütender Vögel keine Gebüsche betreten werden. Seit Mitte April haben rund 20 Gruppen – aus Schulen, Vereinen, Kindergärten und Privathaushalten – mehr als 300 Kilo Müll gesammelt.