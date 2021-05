Der detailreich gestaltete Herd einer alten Puppenstube – das ist das neue „Objekt des Monats“, das das Erkenbert-Museum Frankenthal präsentiert. Corona-bedingt können diese Ausstellungsstücke zurzeit nur im Internet vorgestellt werden.

Wenn man das sehr solide wirkende Werkstück anschaue, lasse es einen an knisterndes Herdfeuer und pfeifende Wasserkessel denken – Inbegriff von Gemütlichkeit und Reminiszenz an die „gute alte Zeit“, schreibt die Stadt in ihren Erläuterungen dazu. „Nicht ganz zufällig aber verweist das schöne Möbel auf die gegenwärtige Situation, in der häusliche Aktivitäten wieder in den Vordergrund rücken, mangels Freizeitangeboten außer Haus.“

Puppenküchen waren seit dem 17. Jahrhundert in Puppenhäusern zu finden – allerdings eher zunächst als Schmuckobjekte für Erwachsene. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden freistehende Herde größerer Ausmaße, die sogar mit Spiritus betrieben werden konnten. Das war nicht ungefährlich, es kam dabei häufig zu Verletzungen.

Für Adel und Bürgertum

Auf diesen kleinen Herden konnten Kinder mit Miniaturgeschirr kochen und backen. Allerdings dienten diese wertvollen Objekte nur Kindern des Adels und des wohlhabenden Bürgertums als Spielzeug. Der Nachwuchs der ärmeren Gesellschaftsschichten wirkte dagegen oft bei dessen Herstellung mit.

„Puppenherde sind wertvolle kulturelle Zeugnisse“, halten die Museumsverantwortlichen fest. Das besondere Stück aus der Sammlung des Erkenbert-Museums stammt aus Ludwigshafener Privatbesitz. Er besteht aus Kupfer- und Eisenblech und ist mit Kochgeschirr ausgestattet. Mehrere Töpfe und Kuchenformen sind ebenso Teil des Zubehörs wie ein Wasserkessel. Diese Teile sind unten mit Halterungen versehen, die sie in ihren dafür vorgesehenen Löchern in der Herdplatte halten. Damit sollte verhindert werden, dass es beim Spielen damit zu gefährlichen Situationen kommt.

Da die Stadtbücherei pandemiebedingt weiter geschlossen bleibt, stellt das Erkenbert-Museum sein „Objekt des Monats“ erneut nur digital auf seiner Internetseite www.frankenthal.de/erkenbert-museum vor – zu finden unter dem Menüpunkt „Objekt des Monats“.