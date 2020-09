Wie gefährlich es in der DDR sein konnte, sich in der Punk-Szene zu engagieren, dokumentiert Marc Eberhardt in seine Film „Untergrund war Strategie – Punk in der DDR“. Die 30-minütige Produktion wird am 27. September, 16 Uhr, erstmals gezeigt – auf Youtube.

Der Filmbeitrag „Untergrund war Strategie – Punk in der DDR“ von Marc Eberhardt stellt den Zeitzeugen Geralf Pochop in den Mittelpunkt, der sich in der unabhängigen DDR-Friedensbewegung engagierte und Teil der dortigen Punk-Szene war. Wegen Tragens des Aufnähers „Schwerter zu Pflugscharen“ geriet Geralf Popoch, geboren 1964 in Halle, ins Visier des Staatssicherheitsdienstes und wurde im Zusammenhang eines DDR-Besuchs der Grünen 1983 erstmals verhaftet. Ab 1984 organisierte er Punk-Konzerte im kirchlichen Raum und erhielt Berufsverbot. Nach erfolgloser Anwerbung des Staatssicherheitsdienstes kam er 1987 für sechs Monate zum zweiten Mal in Haft. 1989 durfte er in den Westen ausreisen.

Der Regisseur Marc Eberhardt von der Filmakademie Baden-Württemberg filmte auch im Auftrag der Stadt Worms die Aufnahmen zum Dokumentarfilm „Das unerschrockene Wort“ für die Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ zum 500-jährigen Jubiläum des Wormser Reichstags.

Die Dokumentation Eberhardts ist ein Beitrag des Worms Verlags zu den bundesweiten Regionalbuchtagen mit dem Schwerpunktmotto „Deutsche Einheit“. Wegen der Corona-Pandemie finden sie vorwiegend online statt.

Im Netz

„Untergrund war Strategie – Punk in der DDR“, ab Sonntag, 27. September, 16 Uhr, im Youtube-Kanal des Börsenvereins. Weitere Infos unter www.boersenverein.de/regionalbuchtage.