Das alte Pumpwerk in der Eppsteiner Straße und drei Stromkästen in der Nähe wurden von Unbekannten mit grüner Farbe besprüht. Darüber hatte ein Zeuge am Sonntagvormittag die Polizei informiert. Er hatte laut Bericht auch eine Spraydose mit grüner Farbe gefunden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.