Auf rund 200.000 Euro schätzt die Stadtverwaltung die Kosten für zwei neue Regenwasserpumpen, die im Pumpwerk in Flomersheim-Eppstein installiert werden sollen. Über die Anschaffung und Ausschreibung berät am Montag, 24. April, ab 17 Uhr der Betriebsausschuss der Stadt in einer öffentlichen Sitzung im Aufenthaltsraum des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) in der Ackerstraße 24. Die neuen Aggregate sollen laut Tischvorlage der Verwaltung zwei alte Pumpen ersetzen, die bereits Lagerschäden aufweisen. Außerdem geht es um geplante Umbauarbeiten am Betriebsstandort des EWF im Nachtweideweg, wo ein Großraumbüro in drei Räume unterteilt werden soll. Kostenpunkt für die Trockenbauarbeiten: rund 19.000 Euro brutto. In einem Antrag fordert die SPD-Fraktion die Verwaltung dazu auf, den Zustand des Parkplatzes auf dem Hauptfriedhof in der Wormser Straße zu überprüfen. Dieser habe immer mehr Schäden im Belag, wodurch sich bei Regen große Pfützen bildeten.