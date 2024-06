Nach zwei weniger erfolgreichen Turnieren der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist die Euphorie bei der Europameisterschaft im eigenen Land groß, auch in Frankenthal. In der Erkenbertruine haben am Freitag mehr als 600 Fans das Eröffnungsspiel der Gastgeber gegen Schottland verfolgt und ein Fußballfest erlebt.

Schon um 19 Uhr stehen einige Fans vor den Toren der Erkenbertruine. Der Andrang sei aber nicht mit dem von vor zehn Jahren auf dem Festplatz in der Benderstraße zu vergleichen, betont Veranstalter