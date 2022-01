Unwertes Leben – das waren psychisch Kranke in der Ideologie der Nationalsozialisten. Eines ihrer Opfer: der Frankenthaler Wilhelm Abraham. Nach einer Odyssee durch Anstalten im Süden Deutschlands starb er vermutlich im Januar 1941 in einem Sammellager.

Die Patientenakte Nummer 13313 im historischen Archiv des Pfalzklinikums Klingenmünster vermittelt den Eindruck, als sei die Erkrankung von Wilhelm Abraham, auch Willi genannt, erblich bedingt gewesen. So wird geschildert, dass sein älterer Bruder Helmut seit Jahren geisteskrank sei, die Schwester Johanna sich sehr eigenartig verhalte, ein Vetter väterlicherseits soll Epileptiker sein und sein Vater Moritz sei seit jeher nervös und erregend gewesen, habe Frau und Tochter schon mehrfach misshandelt und wurde 1930 in der Psychiatrischen Klinik Heidelberg untergebracht.

Wutanfälle und Erregung

Wilhelm Abraham ist ein schlechter Schüler. Als er zehn Jahre alt ist, zieht die Familie nach Ludwigshafen. Während ihn sein Vater, der erst in Frankenthal ein Schuh- und Möbelgeschäft und dann in der Nachbarstadt ein Möbelgeschäft hatte, in der Erziehung sehr verwöhnt, praktiziert seine Mutter Anna das Gegenteil und fasst ihn energisch an. Im Alter von 17 Jahren treten erste Wutanfälle und Erregungszustände auf, die dazu führen, dass er im November 1918 in das Krankenhaus Ludwigshafen eingeliefert wird und von da an als geisteskrank gilt. Nach Stationen in Heidelberg und Ilmenau kommt er am 24. Oktober 1922 in die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster. Acht Jahre später wechselt er in die Heilanstalt Christophsbad Dr. Heinrich Landerer Söhne in Göppingen, wo auch sein Bruder Helmut ist. Schon ein Vierteljahr später werden beide wieder in Klingenmünster aufgenommen. In einem Fragebogen hält die Heilanstalt Christophsbad fest, dass mit Wilhelm Abraham keine Unterhaltung möglich und eine ständige Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt erforderlich sei. Der Bezirksarzt von Göppingen bestätigte dies.

Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster ist zu der Zeit Dr. Josef Klüber. Für ihn ist „der psychisch Kranke kein minderwertiger Mensch“, er tritt für die „aktive Beschäftigungstherapie“ ein – zum Missfallen der Nationalsozialisten. Am 8. Juli 1935 wird Klüber Opfer eines Überfalls, bei dem er krankenhausreif geschlagen wird. Er lässt sich zum 1. Januar 1936 in den Ruhestand versetzen und stirbt acht Monate später. Klübers Nachfolger Dr. Gottfried Edenhofer ist ein Mann nach dem Geschmack der Nationalsozialisten, die fortschrittliche Behandlungsweise seines Vorgängers lehnt er ab.

Fiktive Irrenanstalt verschleiert Verbrechen

Helmut Abraham stirbt am 31. Januar 1939 in der Nervenklinik Klingenmünster. Sein Bruder Wilhelm wird bei der Räumung der Heil- und Pflegeanstalt infolge des Kriegsausbruches am 10. September 1939 in die Heil- und Pflegeanstalt Regensburg evakuiert und von dort am 14. September 1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar verlegt. Bereits am 20. September 1940 wird er von dort gemäß einer Entschließung des Staatsministeriums des Innern in eine Sammelanstalt überstellt.

Auf der Geburtsurkunde von Wilhelm Abraham im Frankenthaler Stadtarchiv ist eingetragen, dass er am 16. Januar 1941 in Chelm bei Lublin verstorben sein soll. Das ist definitiv nicht richtig. Heute ist Chelm eine polnische Stadt mit über 60.000 Einwohnern, die an der Grenze zur Ukraine liegt. Die dortige Irrenanstalt, die bei den Nationalsozialisten Reichsanstalt Cholm, Post Lublin, Polen-Generalgouvernement, genannt wurde, konnte nicht besucht werden. Ob sie überhaupt existierte, ist fraglich. Es handelte sich um eine bewusste Irreführung, die verdecken sollte, dass die Menschen als lebensunwerte Wesen betrachtet und ermordet wurden. Es ist anzunehmen, dass dies auch das Schicksal von Wilhelm Abraham war. Das letzte, was man über ihn hörte, ist, dass er in eine Sammelanstalt kam und Opfer der Euthanasie wurde.

Der Autor

Heimatforscher Paul Theobald (71) beschäftigt sich seit gut 20 Jahren mit der Geschichte der Stadt Frankenthal und insbesondere mit dem Schicksal der Juden und anderer Opfer der Nationalsozialisten. Theobald hat mehrere kleine Bände mit historischen Daten und Kurzgeschichten veröffentlicht. Zuletzt erschien seine Zusammenstellung „Die Frankenthaler Juden im Ersten Weltkrieg“. Wer Näheres zum Schicksal von Wilhelm Abraham und weiterer NS-Opfer aus der Region wissen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse brieftaube679@gmail.com melden. Eine ausführliche Dokumentation zur NS-Psychiatrie in der Pfalz gibt es auf der Webseite https://www.ns-psychiatrie-pfalz.de/home.