Erhalten Schutzbedürftige, die aus juristischen Gründen gegen ihren Willen in der Psychiatrie untergebracht sind, eine angemessene Behandlung? Dieser Frage geht eine Besuchskommission nach, die zuletzt am 1. Juni in der Stadtklinik Frankenthal war. Der Bericht der Kommission wird am Mittwoch, 14. September, 17 Uhr, im Dathenushaus dem Ausschuss für Familie und Soziales vorgestellt. Unter anderem hat die Delegation die Raum- und Personalsituation des Fachbereichs Psychiatrie in den Blick genommen. Durch den geplanten Neubau erwarte man eine deutliche Verbesserung für Patienten und Mitarbeiter. Auf den angespannten Personalmarkt werde mit neuen Ideen zur Personalgewinnung reagiert. Bis Ende des Jahres sollen laut Bericht auch dank einer Kooperation mit der Pflegeschule Worms alle offenen Stellen in der Pflege besetzt sein.

Sorge vor Corona-Winter

Die Corona-Pandemie habe den Stationsbetrieb stark belastet. „Im nach wie vor angespannten Klinikalltag blicken die Mitarbeiter daher mit Sorge auf die allgemeinen Lockerungen und den bevorstehenden Winter“, so die Besuchskommission. Inklusive Mehrfachaufnahmen wurden laut Bericht 2021 auf der psychiatrischen Station der Stadtklinik Frankenthal 1137 Personen (2020: 1141) behandelt, davon 1048 voll- (2020: 1056) und 93 (81) teilstationär. Bei knapp einem Drittel der stationären Fälle lag Alkoholmissbrauch vor. Bei den teilstationären Fällen war in der Mehrzahl eine affektive Störung, etwa Depression, der Grund für die Behandlung. Die mittlere Verweildauer lag 2021 bei knapp unter 20 Tagen (2020: 20,5), im teilstationären Bereich bei gut 32 Tagen (2020: 24). Zahl und Dauer der Fixierungen sind laut Bericht seit 2018 kontinuierlich rückläufig und lagen im Vorjahr bei 108 Maßnahmen (2020: 116) mit einer durchschnittlichen Dauer von 7,4 Stunden (7,9 Stunden). Dies sei „erfreulich“ und entlaste sowohl Patienten als auch Personal.